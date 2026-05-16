Внедорожник опрокинулся в результате ДТП в Тайшете

У одного из участников дорожной аварии никогда не было водительских прав и полиса ОСАГО.

Источник: Отдел пропаганды УГИБДД России по Иркутской области

IrkutskMedia, 16 мая. На улице Горького в Тайшете во вторник, 12 мая, произошло ДТП с участием двух автомобилей. По предварительным данным, 28-летний водитель автомобиля Toyota Corolla столкнулся с иномаркой Mitsubishi Pajero под управлением 26-летней девушки.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД России по Иркутской области, в результате столкновения Mitsubishi Pajero отбросило в сторону и автомобиль опрокинулся. При проверке документов полицейские выяснили, что у водителя Mitsubishi Pajero никогда не было водительских прав. Кроме того, у женщины отсутствовал страховой полис ОСАГО.

В результате дорожной аварии никто не пострадал. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах произошедшего. По данному факту проводится проверка.