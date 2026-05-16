С двукратной олимпийской чемпионки Исинбаевой взыскивают долги по кредитам

Судебные приставы начали процедуру принудительного взыскания задолженности по кредиту с двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой, которая в настоящее время проживает за пределами России. Основанием для этого стали материалы, поступившие из суда Волгограда.