С двукратной олимпийской чемпионки Исинбаевой взыскивают долги по кредитам

Судебные приставы начали принудительное взыскание задолженности по кредитам с двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой.

Источник: Аргументы и факты

Судебные приставы начали процедуру принудительного взыскания задолженности по кредиту с двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой, которая в настоящее время проживает за пределами России. Основанием для этого стали материалы, поступившие из суда Волгограда.

Согласно документам, спортсменка не исполнила свои кредитные обязательства в установленный срок. В связи с этим 13 мая было возбуждено исполнительное производство, сумма задолженности составляет чуть более семи тысяч рублей.

Исинбаева является одной из самых известных легкоатлеток, она дважды побеждала на Олимпийских играх и многократно становилась чемпионкой мира. По открытым данным, сейчас она проживает на острове Тенерифе.

Ранее стало известно, что Федеральная налоговая служба выставила спортсменке счет на 920 тыс. рублей. В 2025 году Исинбаева уже столкнулась с последствиями задолженности по налогам.