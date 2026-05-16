Водитель погиб при столкновении с уборочной техникой в Новосибирске

В Калининском районе Новосибирска около 1:40 ночи 16 мая водитель уборочной машины ГАЗ-33307 при развороте у дома № 94 не уступил дорогу автомобилю Subaru Legacy, который двигался в попутном направлении.
В результате столкновения иномарка загорелась. 35-летний водитель Subaru погиб на месте. Водитель ГАЗа, 53-летний мужчина, с травмами доставлен в больницу.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа и аварийно-спасательная служба, организовано реверсивное движение. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Об этом сообщили в ГАИ Новосибирска.