Водитель погиб при столкновении с уборочной техникой в Новосибирске

Авария произошла ночью 16 мая на улице Богдана Хмельницкого, легковой автомобиль загорелся после столкновения.

Источник: ГАИ Новосибирска

В Калининском районе Новосибирска около 1:40 ночи 16 мая водитель уборочной машины ГАЗ-33307 при развороте у дома № 94 не уступил дорогу автомобилю Subaru Legacy, который двигался в попутном направлении.

В результате столкновения иномарка загорелась. 35-летний водитель Subaru погиб на месте. Водитель ГАЗа, 53-летний мужчина, с травмами доставлен в больницу.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа и аварийно-спасательная служба, организовано реверсивное движение. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Об этом сообщили в ГАИ Новосибирска.