Пенсионерка отравилась угарным газом на пожаре в Тулуне

IrkutskMedia, 16 мая. Ночью 15 мая в Тулуне на улице Лазо загорелась баня. С постройки пламя распространилось на бревенчатый дом, кочегарку, веранду, гараж, дровяник, а также на стену соседнего дома.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, на место происшествия прибыли 13 огнеборцев и четыре автоцистерны ведомства. Спасатели выяснили, что 93-летняя женщина проснулась от треска и запаха дыма. Выйдя на улицу, пенсионерка обнаружила открытое горение.
Тулунчанка вернулась в дом, чтобы набрать воды и потушить огонь. Но в этот момент огонь перешел на жилое здание. Пенсионерка надышалась угарным газом и почти потеряла сознание. Местную жительницу спасли пожарные. Пострадавшую госпитализировали в городскую больницу.
Пожар ликвидировали на 260 кв. метрах. Дознаватели ведомства установили, что причиной произошедшего стало короткое замыкание электропроводки.
Ранее агентство сообщало, что в селе Ербогачён Катангского района в ночь на 14 мая произошёл пожар в поликлиническом подразделении районной больницы. Возгорание началось около полуночи в деревянном здании 1965 года постройки. По предварительным данным, причиной происшествия стало короткое замыкание.