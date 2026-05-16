Число сбитых на подлёте к Москве дронов ВСУ с начала суток выросло до пяти

«Три БПЛА уничтожены средствами ПВО Минобороны», — указано в сообщении мэра.
Власти добавили, что столичные специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Детали последствий атаки на земле пока не сообщаются. Эксперты оценивают обстановку.
До этого сообщение об очередной попытке атаки украинских беспилотников на столичный регион появилось в два часа ночи. Тогда силы противовоздушной обороны Минобороны сбили два дрона. Системы ПВО вовремя обнаружили угрозу и нейтрализовали цели.
