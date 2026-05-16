В Башкирии за ночь в двух пожарах погибли три человека

Как рассказали в пресс-службе МЧС по Башкирии, первое ЧП случилось в Чишминском районе. В МЧС Башкортостана поступило сообщение о возгорании в СНТ «Нефтяник» — там загорелись бревенчатый дом и баня. На место оперативно выехали огнеборцы МЧС России и сотрудники Госкомитета РБ по ЧС.
Совместными усилиями пожар был потушен. К сожалению, в ходе разбора завалов обнаружены двое погибших, их личности устанавливаются.
Второй пожар произошел в Уфе. На улице Береговой загорелось строение, переоборудованное под бытовку. Пожарные МЧС России оперативно ликвидировали открытое горение.
В ходе тушения внутри был найден 47-летний мужчина без признаков жизни.
Причины обоих пожаров и обстоятельства случившегося выясняются. На местах работают дознаватели МЧС России.
МЧС России напоминает:
• Установите дома пожарный извещатель — он спасет жизнь.
• Следите за исправностью электропроводки и приборов.