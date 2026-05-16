Тайна курумника: на след Усольцевых вышла новая экспедиция

Таинственное исчезновение 64-летнего Сергея, 48-летней Ирины и их пятилетней дочери Арины в красноярской тайге до сих пор остается нераскрытым. Прошло больше полугода с тех пор, как семья ушла к горе Буратинка и бесследно исчезла. Сейчас спасатели готовятся к новой операции, хотя шансов найти живых уже нет. Эксперты объяснили aif.ru, что сейчас происходит на месте исчезновения семьи, когда возобновят масштабные поиски и где могут найти Усольцевых.
Спасатели выходят на разведку: что происходит на месте сейчас.
Как стало известно, в течение двух дней в районе пропажи двух взрослых и ребенка будут работать спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда (КГКУ «Спасатель») по заявке следователей. В беседе с aif.ru руководитель отряда «Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной» Светлана Торгашина объяснила, какие задачи поставлены перед специалистами.
«Сейчас в выезде задействованы четыре человека и две единицы техники. Ведутся разведывательно-подготовительные работы. Это разведка местности, смотрят, где сошел снег, какая обстановка, где еще мокро, сыро, грязно, насколько целесообразно, допустим, сейчас людей туда выводить. Точных дат, когда возобновятся масштабные поиски, пока нет», — рассказала она.
Планируется, что активная фаза поисков начнется ближе к лету. Ранее в беседе с aif.ru депутат Законодательного собрания Красноярского края, опытный турист Алексей Кулеш обозначил примерные сроки сроки.
«Пока планы начать поиски в конце мая — начале июня. Снег в тайге еще лежит, а медведи уже проснулись. Хищники никуда не уйдут, просто их нужно учитывать при поиске», — сказал Кулеш.
Собеседник издания добавил, что территория поисков останется прежней.
«Думаю, что будут обследовать тот же квадрат в Партизанском районе», — сказал он.
«Они подписали себе приговор»: роковая ошибка Усольцевых.
В беседе с aif.ru эксперт по выживанию Олег Тайга объяснил, какую фатальную ошибку допустили туристы и почему их до сих пор не могут обнаружить. Эксперт убежден: Усольцевы сами подписали себе приговор, отправившись в путь при неблагоприятном прогнозе погоды, хотя другие группы благоразумно развернулись.
«Основная проблема заключалась в том, что Усольцевы пошли в ту местность в условиях непогоды. Причем прогноз погоды был известен. Насколько нам известно из новостей, были какие-то другие группы, другие путешественники, которые отказались идти в ту местность, потому что надвигалась буря. Во-первых, сильно понижалась температура ночью, во-вторых, ветер, осадки», — рассказал он.
Олег Тайга напомнил о базовом «правиле трех» для выживальщиков, которое семья проигнорировала.
«Дело в том, что по статистике чаще всего люди гибнут от гипотермии, то есть от переохлаждения, при температуре от нуля до плюс 7 градусов. На самом деле трех часов достаточно, чтобы мокрый человек замерз насмерть», — объяснил Олег Тайга.
Тайна курумника: где искать Усольцевых.
Эксперт выдвинул версию, что Усольцевы промокли под дождем со снегом и попытались укрыться в камнях, но им не хватило опыта и теплых вещей. Природа быстро замела все следы.
«И, например, приходит какая-то буря, как в этом случае, мокрый снег с дождем, понижение температуры… Поэтому все-таки я считаю, причина их пропажи в том, что они промокли, начали делать какое-то укрытие. Возможно, залезли в какой-то курумник. Я думаю, что именно это является причиной, почему они исчезли. Потом выпал снег, закрыл все следы, когда искали их спасатели. Они тоже их не нашли, потому что, скорее всего, они не на поверхности», — добавил он.
По мнению эксперта, более тщательный осмотр скрытых полостей может наконец дать ответ.
«Я думаю, нужно более тщательно искать. Там же очень много курумника, а в этом курумнике много полостей, в которые можно спрятаться и попробовать там переночевать. Но вот опыта не хватило, на мой взгляд, не хватило теплых вещей. Эта теория наиболее вероятна», — сказал он.
Что известно об исчезновении семьи.
64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина таинственно исчезли в красноярской тайге в районе поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года.
Известно, что двое взрослых с ребенком и собакой отправились к горе Буратинка. По мнению специалистов, Усольцевы рассчитывали за несколько часов добраться до цели, сделать фотографии и вернуться обратно. Их машину нашлиу начала маршрута, но никаких следов самих Усольцевых не обнаружили. По официальной версии СК, причиной их пропажи является несчастный случай.