На Урале в горах спасли туристку из Подмосковья

Девушка ушла в одиночный поход и не зарегистрировала маршрут в МЧС.

Источник: ГУ МЧС по Свердловской области

На горе Качканар 15 мая завершились поиски 20-летней туристки из Подмосковья. Девушка отправилась в поход одна и заблудилась. Спасатели начали поиски после сообщения о туристке, которая заблудилась на горе Качканар.

На поиски вышли сотрудники МЧС России, полиции и волонтеры. Группы обследовали местность на автомобиле, квадроцикле и пешком. Работу осложняли дождь, туман и снежный покров, который до сих пор сохраняется в горах.

Сначала спасатели прибыли к координатам, которые сама туристка передала по телефону, однако на месте ее не оказалось. Поисковики пытались привлечь внимание девушки громкими звуками, но это не помогло.

Позже туристка смогла дозвониться до ЕДДС и сообщила новые координаты. После этого поисковая группа продолжила движение и поздним вечером нашла девушку в темноте и тумане.

Поисково-спасательная операция завершилась благополучно. В МЧС уточнили, что туристка заранее не зарегистрировала свой маршрут.

