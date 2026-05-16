На Урале в горах спасли туристку из Подмосковья

На горе Качканар 15 мая завершились поиски 20-летней туристки из Подмосковья. Девушка отправилась в поход одна и заблудилась. Спасатели начали поиски после сообщения о туристке, которая заблудилась на горе Качканар.
На поиски вышли сотрудники МЧС России, полиции и волонтеры. Группы обследовали местность на автомобиле, квадроцикле и пешком. Работу осложняли дождь, туман и снежный покров, который до сих пор сохраняется в горах.
Сначала спасатели прибыли к координатам, которые сама туристка передала по телефону, однако на месте ее не оказалось. Поисковики пытались привлечь внимание девушки громкими звуками, но это не помогло.
Позже туристка смогла дозвониться до ЕДДС и сообщила новые координаты. После этого поисковая группа продолжила движение и поздним вечером нашла девушку в темноте и тумане.
Поисково-спасательная операция завершилась благополучно. В МЧС уточнили, что туристка заранее не зарегистрировала свой маршрут.