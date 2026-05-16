В Набережных Челнах загорелась полимерная продукция на площади 6 тыс. кв. м

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Пожарные тушат возгорание площадью 6 тыс. кв. м на территории производственной площадки в Набережных Челнах, горит полимерная продукция. Пожар локализовали. Об этом сообщили в мэрии.
«Пожарно-спасательные подразделения МЧС России ликвидируют пожар на территории производственной площадки. Происходит горение полимерной продукции на открытой площадке. Площадь пожара составляет более 6 000 кв. м», — говорится в сообщении, опубликованном в канале в «Максе».
Отмечается, что погибших и пострадавших в ходе пожара нет.
Позже в мэрии сообщили о локализации возгорания.
В новость внесены изменения (07:47 мск) — добавлена информация о локализации возгорания.
