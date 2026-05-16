В Новосибирске изъяли свыше 40 тысяч литров нелегального алкоголя на рынке «Левобережный»

В ходе разбирательства выяснилось, что незаконный бизнес организовал местный житель — уроженец одной из республик ближнего зарубежья, впоследствии получивший российское гражданство. При осмотре принадлежащих ему складских помещений, оперативники нашли свыше 40 тысяч литров немаркированного пива с этикетками разных производителей. Этим находки не ограничилась: в припаркованном неподалёку фургоне «Газель», также принадлежащем недобросовестному предпринимателю, была обнаружена партия безакцизной водки объёмом более тысячи литров.