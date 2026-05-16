Украинский суд избрал меры пресечения ещё четырём фигурантам дела Ермака

15 мая суд назначил меры пресечения ещё четырём фигурантам. Эти люди подконтрольны Чернышову. Директор ЖСК «Солнечный берег» Сергей Сиранчук, через фирму которого шло строительство «Династии». Суд определил ему залог в 20 миллионов гривен. Марине Медведевой, которая работала администратором и вела теневую бухгалтерию, назначили залог в 15 миллионов гривен. Геннадию Опальчук и Лилии Лысенко суд определил залоги в 10,6 и 9,9 миллиона гривен соответственно. Эти люди были формальными учредителями ЖСК и проводили финансовые операции.