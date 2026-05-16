В Челябинской области пенсионер получил судимость за обман страховой компании

В Челябинской области пенсионер получил судимость за обман страховой компании, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: dostup1.ru

Место действия — Ашинский округ. Фигурант — 67-летний местный житель. Он заключил договор с туристической фирмой, после чего обнаружил пропажу заграничного паспорта.

Поняв, что не сможет вылететь на отдых, обратился к знакомому врачу. Последний помог оформить фиктивные документы о нахождении на стационарном лечении путешественника. Эти медсправки были отправлены для получения страхового возмещения.

В ноябре 2025 года страховая организация признала случай страховым и перечислила клиенту более 375 тыс. рублей.

В итоге мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования). Вину он признал, ущерб возместил в полном объеме, заявил ходатайство о прекращении уголовного дела и освобождении от уголовной ответственности в связи с назначением судебного штрафа.

«Государственный обвинитель не согласился с таким ходатайством. С учетом позиции прокурора суд не нашел оснований для прекращения уголовного дела и назначил фигуранту штраф в доход государства в сумме 40 тыс. рублей», — прокомментировали в прокуратуре региона.