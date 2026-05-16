На АЭС в Японии обнаружили утечку радиоактивной жидкости

На втором энергоблоке АЭС «Онагава» зафиксирована утечка радиоактивных веществ, сообщает компания-оператор Tohoku Electric Power.

Источник: AP 2024

Жидкость, содержащая нестабильные элементы, была обнаружена накануне днем в турбинном отделении. Как уточняется, она вытекала через трещину в дренажном баке конденсатного насоса. На момент происшествия реактор не функционировал.

«Влияния на окружающую среду нет. Жидкость не попала за пределы здания», — говорится в заявлении оператора.

В компании также отметили, что землетрясение магнитудой 6,3, произошедшее в том же районе вечером, не связано с данной утечкой.

АЭС «Онагава» расположена в префектуре Мияги в северной части острова Хонсю, приблизительно в 330 километрах от Токио. Станция эксплуатируется с 1984 года.