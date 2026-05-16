Аэропорты юга России возобновили работу после снятия ограничений

Ранее Life.ru писал, что силы противовоздушной обороны Минобороны уничтожили три беспилотника, летевших на Москву. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об этом утром 16 мая. Системы ПВО отразили атаку на столичный регион около 6 утра. Таким образом, общее число сбитых на подлёте к Москве дронов с начала суток выросло до пяти. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.