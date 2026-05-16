В Набережных Челнах разгорелся пожар на производственном объекте: огонь распространился на площади в 6000 квадратов

Ночью 16 мая в Набережных Челнах возник пожар. Огонь охватил территорию местной производственной площадки. Специалисты приступили к ликвидации пожара на площади в 6 тысяч квадратных метров. Так говорится в сообщении мэрии Набережных Челнов в «Макс».
Как поясняется, пострадавших в результате ЧП нет. Инцидент произошел на открытой площадке. Горит полимерная продукция на территории объекта. К тушению привлекли 70 специалистов и 23 единицы техники.
В Рязани к утру 15 мая остановили распространение огня на территории промышленного предприятия после атаки беспилотников ВСУ. Спасатели оперативно занялись ликвидацией отдельных очагов горения. Состояние воздуха в городе не вызывает опасений.