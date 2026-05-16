Минобороны: За ночь над регионами РФ сбили 138 украинских БПЛА

За ночь силы ПВО сбили 138 украинских беспилотников над регионами России. Об этом в субботу, 16 мая, сообщили в Минобороны РФ.

— В течение прошедшей ночи в период с 20:00 по московскому времени 15 мая текущего года до 07:00 по московскому времени 16 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 138 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, БПЛА уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Орловской, Тульской, Калужской, Липецкой, Рязанской, Смоленской и Тверской областей, а также Краснодарского края, Крыма и Московского региона.

Кроме того, беспилотники были сбиты над акваториями Азовского и Черного морей, передает Telegram-канал МО РФ.

15 мая четыре человека, включая ребенка, получили ранения в результате атаки ВСУ на многоквартирный дом в Белгороде, их госпитализировали. Кроме того, в результате детонации загорелись несколько балконов, специалисты уже ликвидировали пожар.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
