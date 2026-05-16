Минобороны: За ночь над регионами РФ сбили 138 украинских БПЛА

За ночь силы ПВО сбили 138 украинских беспилотников над регионами России. Об этом в субботу, 16 мая, сообщили в Минобороны РФ.
— В течение прошедшей ночи в период с 20:00 по московскому времени 15 мая текущего года до 07:00 по московскому времени 16 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 138 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.
Кроме того, беспилотники были сбиты над акваториями Азовского и Черного морей, передает Telegram-канал МО РФ.
15 мая четыре человека, включая ребенка, получили ранения в результате атаки ВСУ на многоквартирный дом в Белгороде, их госпитализировали. Кроме того, в результате детонации загорелись несколько балконов, специалисты уже ликвидировали пожар.