На японской АЭС произошла утечка радиоактивной жидкости

На втором энергоблоке АЭС «Онагава», находящейся в японской префектуре Мияги, была выявлена утечка жидкости, содержащей радиоактивные элементы. Инцидент случился днём ранее в турбинном отделении.
Согласно информации, предоставленной оператором станции, жидкость вытекала через дефект в дренажном резервуаре конденсатного насоса. В момент происшествия реактор находился в нерабочем состоянии, что уменьшило потенциальные угрозы.
Представители станции заявили, что утечка не причинила вреда природе — радиоактивная жидкость не вышла за границы здания.
«Экологических последствий нет. Вещество не распространилось за пределы постройки», — уточнили в компании.
В то же время в компании подчеркнули, что землетрясение силой 6,3 балла, зафиксированное в этом же районе вечером накануне, никак не связано с произошедшей утечкой.
В Воронеже продолжаются работы по устранению аварии на водоводе.