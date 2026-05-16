Средства ПВО за ночь сбили 138 украинских БПЛА над регионами России

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь ликвидировали 138 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
В военном ведомстве отметили, что БПЛА были уничтожены в период с 20:00 мск 15 мая до 07:00 мск 16 мая дежурными средствами ПВО. Атаки подверглись Брянская, Белгородская, Курская, Воронежская, Ростовская, Орловская, Калужская, Липецкая, Рязанская, Тульская, Смоленская и Тверская области. Также беспилотники были сбиты над Краснодарским краем, Крымом, акваториями Азовского и Черного морей, а также Московским регионом.
Кроме того, за ночь 15 мая российские силы ПВО уничтожили 355 беспилотников противника над регионами России.
Ранее сайт KP.RU писал, что Белгород 15 мая подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. В результате атаки беспилотников серьезно поврежден многоквартирный дом. При атаке ВСУ на объект пострадали минимум девять человек.