Восьминедельный младенец скончался после дозы успокоительного от няни

В Великобритании следователи установили личность няни, после дежурства которой погиб восьминедельный ребенок. Об этом сообщает The Mirror.
Трагедия произошла в январе 2024 года. По данным следствия, во время ночной смены за младенцем присматривала Александра Дэвидсон — специалист с 20-летним стажем.
Ребенка нашли без сознания в кроватке. Позже экспертиза обнаружила в организме малыша антигистаминный препарат с сильным седативным эффектом.
Коронерский суд пришел к выводу, что лекарство, вероятно, дали ребенку намеренно, чтобы он быстрее уснул и не плакал.
Следствие установило, что сразу после случившегося полиция не увидела признаков насилия или плохого обращения с ребенком. Из-за этого обыск в доме няни провели только спустя несколько месяцев.
К тому моменту часть возможных улик уже была утрачена. Однако во время обыска в доме Дэвидсон нашли наполовину пустой флакон препарата, следы которого ранее обнаружили в организме младенца.
Агентство, через которое женщина получила работу, заявило о прекращении сотрудничества с ней и выразило соболезнования семье погибшего ребенка. В компании подчеркнули, что сотрудникам запрещено самостоятельно давать детям лекарства.
История вызвала большой резонанс в Великобритании. После публикации материалов дела в стране вновь начали обсуждать необходимость усиления контроля за рынком частных услуг по уходу за детьми.
Профессор Фиона Уилкокс заявила, что промедление полиции при сборе доказательств помешало добиться уголовного преследования по более жестким статьям.
Национальная ассоциация нянь после этого призвала создать единый государственный реестр работников отрасли. По мнению организации, родители должны иметь возможность проверять квалификацию и прошлое специалистов, поскольку рынок частных нянь в стране практически не регулируется.
