В Набережных Челнах горят полимеры на площади 6 тыс. кв. метров

В Набережных Челнах пожарные тушат возгорание на территории производственной площадки. Огонь распространился на площади 6 тыс. кв. м.
Как уточнило МЧС России, на открытой площадке по адресу ул. Авторемонтная, д. 20/2 горит полимерная продукция. Никто не пострадал.
Мэрия Набережных Челнов уточнила, что сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 2:46 мск. К тушению привлечены 70 пожарных и 23 единицы техники.
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.