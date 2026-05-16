«Торнадо» из пчёл обрушился на Белый дом

Американские журналисты сообщили о необычном происшествии в Вашингтоне. На Белый дом обрушился настоящий «торнадо» из пчёл — тысячи насекомых атаковали Северную лужайку резиденции.

Источник: Life.ru

Тысячи насекомых атаковали Северную лужайку резиденции. Видео © Х / AlexandriaHoff.

Журналистка Fox News Александриа Хофф опубликовала в соцсети X видео с роящимися насекомыми и эмоционально прокомментировала происходящее.

«Бог мой! Это торнадо из пчёл в Белом доме!» — написала она, назвав насекомых «суперзлыми».

Корреспондент Fox Business Эдвард Лоуренс уточнил, что пчёл — «тысячи». Его коллега из NTDNews Мэри Отсу добавила: «Сумасшедший рой пчёл на Северной лужайке Белого дома».

Пострадавших в результате атаки насекомых пока не зафиксировано.

Отметим, на территории Белого дома есть несколько ульев. Последний из них, выполненный в форме самой резиденции, был установлен в конце апреля по инициативе первой леди США Мелании Трамп. В начале мая президенту Дональду Трампу уже приходилось отбиваться от назойливой пчелы.

Ранее Life.ru писал, что мёд с лужаек Белого дома может иметь сложный и слегка цветочный вкус из-за разнообразия городских растений в американской столице. Пчеловоды утверждают, что Вашингтон вполне пригоден для содержания медоносных пчёл при правильном уходе.

