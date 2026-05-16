В Западном округе Краснодара из-за аварии 15 улиц остались без электричества

Авария оставила 15 улиц в Краснодаре без света.

Источник: Комсомольская правда

Утром 16 мая жители Западного округа Краснодара столкнулись с масштабным отключением электроэнергии. В результате повреждения на сетях без света остались 15 улиц и проездов.

По информации ЕДДС города, причиной стало повреждение на линии мощностью 6−10 кВ. Авария привела к отключению подстанции «РИП-210» и еще 16 трансформаторных подстанций округа.

В зону отключения попали улицы Бакинская, Брянская, Ватутина, Гаврилова; Дзержинского, Клубная, Красная, Лузана; Офицерская, Рашпилевская, Свободы, Шоссе Нефтяников; а также проезд Дальний, проезд Ключевской, проезд Трамвайный.

На месте происшествия уже работает аварийная бригада. Специалисты занимаются восстановлением поврежденного участка. Сроки завершения ремонтных работ и восстановления подачи ресурса уточняются.