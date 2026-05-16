Пропавшая в тайге семья Усольцевых могла погибнуть из-за погоды

Семья Усольцевых, пропавшая осенью 2025 года в Кутурчинском Белогорье Красноярского края, могла исчезнуть из-за несчастного случая, связанного с погодой. Об этом ТАСС заявил председатель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев.
По его словам, такую версию поисковики считают одной из основных, однако окончательных выводов пока нет. Поиски семьи продолжаются.
Ирина и Сергей Усольцевы вместе с пятилетней дочерью пропали 28 сентября 2025 года во время прогулки в районе скалы Буратинка. Позже их автомобиль нашли возле леса. В машине остались документы, деньги и туристическое снаряжение.
Как ранее писал MK.ru, в день исчезновения погода в районе Кутурчинского Белогорья резко ухудшилась. После теплого дня начался сильный ливень, а в горной части местности быстро похолодало.
Местные охотники и гиды рассказывали, что район считается крайне сложным для ориентирования. В Белогорье много скрытых троп, каменных осыпей, расщелин и труднопроходимых участков тайги. Даже опытные туристы там могут потерять направление.
При этом история исчезновения семьи до сих пор вызывает множество вопросов. За месяцы поисков спасатели и волонтеры не нашли ни одежды, ни следов стоянки, ни других вещей пропавших.
Ранее следствие рассматривало три версии: несчастный случай, криминал и добровольный побег. Позже версия побега была официально отвергнута.
Как сообщал MK.ru, местные жители также сомневались в версии нападения животных. По словам охотников, крупный хищник оставил бы следы борьбы или останки, однако ничего подобного найдено не было.
Весной 2026 года поисковые работы возобновили после схода снега. Спасатели продолжают обследовать новые участки в районе Кутурчинского Белогорья, используя технику, беспилотники и группы добровольцев.
