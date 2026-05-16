МЧС ликвидирует пожар на 6 тыс. кв. м в Набережных Челнах

Как сообщили в МЧС России, на открытой площадке, расположенной по адресу ул. Авторемонтная, д. 20/2, происходит горение полимерной продукции. Пострадавших нет.
Согласно уточнению мэрии Набережных Челнов, сигнал о пожаре поступил в экстренные службы в 2:46 мск. К ликвидации возгорания привлечены 70 пожарных и 23 единицы техники.
