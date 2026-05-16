В Набережных Челнах локализовали крупный пожар на площади 6 тысяч квадратов

«В 06:55 — локализация пожара», — говорится в сообщении.
По предварительной информации, в результате происшествия никто не погиб. Пострадавших также не зафиксировано. На месте продолжают работать экстренные службы. Причины случившегося пока не раскрываются. Обстоятельства инцидента уточняются.
Напомним, что сильный пожар вспыхнул в Набережных Челнах в ночь на 16 мая. Загорелся склад с лакокрасочными материалами в районе посёлка ГЭС. Сообщение о ЧП появилось около трёх часов ночи. Над местом происшествия поднялся густой чёрный дым, который было видно за несколько километров.
