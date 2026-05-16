В Ростовской области отразили атаку беспилотников ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинские беспилотники над Таганрогом, Каменском-Шахтинским, а также в Мясниковском и Матвеево-Курганском районах Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
По его словам, информация о пострадавших и разрушениях на земле на данный момент не поступала. При этом он уточнил, что данные будут уточняться. Слюсарь также предупредил, что беспилотная опасность в регионе сохраняется.
Ранее сайт KP.RU писал, что средства ПВО за ночь ликвидировали 138 украинских беспилотников над регионами России. Украинские беспилотники были уничтожены в период с 20:00 мск 15 мая до 07:00 мск 16 мая дежурными средствами ПВО.