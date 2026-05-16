В Омске пропала 21-летняя девушка

В официальном паблике поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» появилось сообщение о том, что в Омске пропала 21-летняя Дарья Яранцева. Девушка исчезла 4 мая, с этого дня о её местонахождении ничего неизвестно. Всех, кто знает что-либо о том, где может находиться омичка, просят сообщить по телефону 112.