В Омске пропала 21-летняя девушка

Родные ищут её уже десять дней.

Источник: Соцсети

В официальном паблике поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» появилось сообщение о том, что в Омске пропала 21-летняя Дарья Яранцева. Девушка исчезла 4 мая, с этого дня о её местонахождении ничего неизвестно. Всех, кто знает что-либо о том, где может находиться омичка, просят сообщить по телефону 112.

Приметы Дарьи: рост 173 сантиметра, телосложение худощавое, волосы светло-русые, глаза серо-голубые.

В комментариях к посту мама девушки оставила просьбу омичам помочь в поисках её дочери. Женщина добавила, что Дарья пропала со своим молодым человеком и находится на третьем месяце беременности.