«Сейчас они в порядке»: пропавших маму и сынишку нашли на пятый день после исчезновения

Поиски пропавших мамы и пятилетнего сынишки завершили ночью на 16 мая. Семью из Миасса нашли в Челябинске на пятый день после их исчезновения.
— Их нашла полиция. Сейчас с ними все в порядке, — рассказала КП-Челябинск пресс-секретарь поискового отряда «ЛизаАлерт» в Челябинской области.
Об исчезновении 29-летней Марии и ее 5-летнего сына стало известно 13 мая. Тогда ее родственница обратилась в полицию и рассказала, что мама и ребенок ушли из дома в Миассе и не вернулись. Позже стало известно, что они сели в автобус до Челябинска.