Пожар вспыхнул на площадке с полимерной продукцией в Набережных Челнах

Пожар также разгорелся на востоке Москвы во вторник, 12 мая, в районе Измайловского кремля. Позже стало известно, что в охваченном огнем строении, где расположены музей «Бункер Сталина» и площадка для квестов по видеоиграм, спасли пять человек.