Пожар вспыхнул на площадке с полимерной продукцией в Набережных Челнах

В Набережных Челнах в ночь на субботу, 16 мая, произошел крупный пожар на открытой площадке с полимерной продукцией. Возгорание возникло на Авторемонтной улице. Об этом сообщили в мэрии города.
Площадь пожара превысила шесть тысяч квадратных метров. Позже, в 06:55, пожар удалось локализовать.
По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате происшествия нет, говорится на сайте мэрии.
