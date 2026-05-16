Пожар вспыхнул на площадке с полимерной продукцией в Набережных Челнах

В Набережных Челнах в ночь на субботу, 16 мая, произошел крупный пожар на открытой площадке с полимерной продукцией. Возгорание возникло на Авторемонтной улице. Об этом сообщили в мэрии города.

Площадь пожара превысила шесть тысяч квадратных метров. Позже, в 06:55, пожар удалось локализовать.

По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате происшествия нет, говорится на сайте мэрии.

Ранее пожар произошел в квартире дома на улице Коштоянца в Москве. В результате возгорания скончалась пенсионерка. По факту трагедии начали проверку. Ее ход на контроле прокуратуры.

Пожар также разгорелся на востоке Москвы во вторник, 12 мая, в районе Измайловского кремля. Позже стало известно, что в охваченном огнем строении, где расположены музей «Бункер Сталина» и площадка для квестов по видеоиграм, спасли пять человек.