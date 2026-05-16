Первый случай клещевого энцефалита зафиксировали под Новосибирском

В Новосибирской области зарегистрирован первый в 2026 году случай клещевого энцефалита.
Как сообщили в региональном минздраве и инфекционной больнице, мужчина из Здвинского района обратился за помощью после резкого ухудшения самочувствия в майские праздники.
Врачи Здвинской ЦРБ заподозрили опасную инфекцию и срочно направили пациента в Новосибирск. Диагноз подтвердился, больной провёл сутки в реанимации, затем курс лечения. Сейчас он готовится к выписке.
«Энцефалит опасен летальным исходом. Мы регистрируем ежегодно такие единичные случаи. Второе — это тяжёлыми последствиями для нервной системы. Параличи, тяжёлая инвалидизация может наступить после клещевого энцефалита», — рассказал заведующий отделением нейроинфекций Новосибирской областной инфекционной больницы Тимур Ботабаев изданию Вести Новосибирск.
Всего с жалобами на укусы клещей в медицинские учреждения региона уже обратились более 2000 человек. Пик активности клещей приходится на май и июнь.
Специалисты советуют использовать репелленты, носить защитную одежду и делать прививки. Ранее в этом сезоне тяжёлых форм заболевания не регистрировалось.