Первый случай клещевого энцефалита зафиксировали под Новосибирском

Диагноз поставлен жителю Здвинского района, после укуса он провёл две недели в инфекционной больнице.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирской области зарегистрирован первый в 2026 году случай клещевого энцефалита.

Как сообщили в региональном минздраве и инфекционной больнице, мужчина из Здвинского района обратился за помощью после резкого ухудшения самочувствия в майские праздники.

Врачи Здвинской ЦРБ заподозрили опасную инфекцию и срочно направили пациента в Новосибирск. Диагноз подтвердился, больной провёл сутки в реанимации, затем курс лечения. Сейчас он готовится к выписке.

«Энцефалит опасен летальным исходом. Мы регистрируем ежегодно такие единичные случаи. Второе — это тяжёлыми последствиями для нервной системы. Параличи, тяжёлая инвалидизация может наступить после клещевого энцефалита», — рассказал заведующий отделением нейроинфекций Новосибирской областной инфекционной больницы Тимур Ботабаев изданию Вести Новосибирск.

Всего с жалобами на укусы клещей в медицинские учреждения региона уже обратились более 2000 человек. Пик активности клещей приходится на май и июнь.

Специалисты советуют использовать репелленты, носить защитную одежду и делать прививки. Ранее в этом сезоне тяжёлых форм заболевания не регистрировалось.