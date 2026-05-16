Мошенники похитили у жителей Хабаровского края более полумиллиона рублей за неделю

Жители Хабаровского края под психологическим давлением мошенников отдали преступникам 567,1 млн рублей с начала года. За прошедшую неделю жертвами обмана стали 38 человек, которые лишились более 25,6 млн рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Самой распространенной схемой по-прежнему остается «звонок от сотрудников силовых, социальных служб и кредитных организаций». Они запугивают жертв сообщениями о том. что их деньги на банковских счетах под угрозой. Для сохранности требуют перевести на «безопасные счета» либо передать курьеру для «декларирования».
Граждане лишались средств после потери или хищения у них банковских карт или телефонов с установленными онлайн-приложениями банков, а также после того, как согласились на предложения о дополнительном заработке, игре на бирже, инвестировании под хороший процент, через социальные сети либо мессенджеры вступали в общение с мошенниками, которые похищали их «вклады».
Жительница Хабаровского края после недели общения со «следователем» перевела мошенникам 3,2 млн рублей.
Лжеследователь позвонил женщине в начале мая и сообщал, что сотрудники банка. в котором она хранила свои сбережения, разглашали сведения о клиентах банка и их вкладах. В связи с чем, ее деньги могут быть незаконно переведены мошенниками на сторонние счета. «Следователь» в течение недели звонил женщине, убеждая снять все деньги со вклада и сохранить в безопасном месте.
Пенсионерка, следуя указаниям мошенников, обратилась в отделение банка и обналичила деньги. Срочность снятия наличных объяснила тем, что хочет купить квартиру. Полученные средства под руководством аферистов передала «доверенному» лицу по месту своего жительства.