Почти тысячу ландшафтных пожаров потушили в Челябинской области весной-2026

Южноуральцам напомнили, что разведение костров на участках разрешено на расстоянии не менее 15 метров от построек, 30 метров от лиственных лесов и 100 метров от хвойных лесов. А разводить мангал допускается на расстоянии не менее 5 метров от строений. При этом под рукой обязательно нужно иметь средства пожаротушения.