Предварительной причиной серьезного пожара в красноярской высотке назван поджог

Кроме того, представители МЧС 13 раз выезжали на тушение мусора. В Ачинске и Канском муниципальном округе зафиксировали два пала сухой растительности на общей площади 0,15 гектара. В краевом учреждении «Спасатель» рассказали, что в Ачинске на улице Совхозной неизвестные неосторожно обращались с огнем, из-за чего загорелась сухая трава. Из-за сильного ветра огонь мог перекинуться на лес и ближайшие строения: до них оставалось всего 20 метров. Специалистам удалось этого не допустить.