Пропавшего в Свердловской области мужчину ищут уже девять дней

В Каменске-Уральском продолжаются поиски 65-летнего Алексея Таушканова, который пропал 7 мая. Об этом сообщает «Уральский меридиан» со ссылкой на данные поискового отряда «ЛизаАлерт».
По данным волонтеров, мужчина может находиться в любом районе Свердловской области или за ее пределами. Среди примет — рост 165 см, нормальное телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. Алексей Федорович был одет в черную куртку и черные штаны.
В поисковом отряде просят всех, кому что-то известно о местонахождении пропавшего, звонить инфоргу Михаилу по телефону 8−902−150−41−81 или на бесплатную горячую линию отряда: 8−800−700−54−52.