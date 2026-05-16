Попавшего на видео с приставаниями к детям мужчину вычислили в Иркутске

Накануне в ходе мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили публикацию с видеозаписью, на которой автор рассказывает о мужчине, предположительно пытавшемся совершить противоправные действия в отношении детей.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, в кратчайшее время оперативники установили личность предполагаемого героя видеоролика и доставили его в отделение полиции. На видео на вопрос о причинах оставления в полицию он рассказал, что в первую очередь находится в отделении для выяснения обстоятельств произошедшего.
В настоящее время сотрудники полиции и следователи проводят проверку, по результатам которой будет принято правовое решение в рамках действующего законодательства.