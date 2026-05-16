В Уфе за сутки произошло 42 ДТП

‎За минувшие сутки на территории города Уфы сотрудниками Госавтоинспекции зарегистрировано 42 дорожно-транспортных происшествия, 1 человек пострадал.

Источник: Башинформ

Как сообщили в ведомстве, пресечено 338 нарушений правил дорожного движения всего. Из них ‎19 — нарушений правил использования ремней безопасности; ‎15 — невыполнений требований уступить дорогу пешеходам; 5 — нарушений правил перевозки детей-пассажиров; ‎16 — пешеходов привлечены к ответственности за нарушение требований ПДД.

Задержаны 8 водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения, 3 водителя отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.