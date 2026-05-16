Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В деле о правах на хиты Фадеева заговорили о возможном статусе Линды

Певица Линда, настоящее имя которой Светлана Гейман, может получить статус подозреваемой по делу о мошенничестве с авторскими правами на песни композитора Максима Фадеева.

Певица Линда, настоящее имя которой Светлана Гейман, может получить статус подозреваемой по делу о мошенничестве с авторскими правами на песни композитора Максима Фадеева. Об этом ТАСС рассказал адвокат Тимур Чанышев.

По словам юриста, сейчас основным обвиняемым по делу остается директор певицы Михаил Кувшинов. Также в материалах фигурирует Дарья Шамова из компании «Профит».

Чанышев пояснил, что статус Линды может измениться, если следствие получит доказательства ее возможной причастности к схеме с авторскими правами. Речь может идти о показаниях других фигурантов или данных о том, что певица якобы знала о происходящем и получала выгоду.

Адвокат также заявил, что важную роль в расследовании может сыграть экспертиза подписей Максима Фадеева на старых договорах. Если специалисты подтвердят подделку документов, следствие может принять решение о переводе певицы из свидетелей в подозреваемые.

По словам Чанышева, после этого следователь сможет предъявить обвинение и определить меру пресечения — от подписки о невыезде до ареста.

Юрист назвал уголовное дело типичным конфликтом вокруг музыкального каталога, который берет начало еще в российском шоу-бизнесе 1990-х годов. Он отметил, что после прекращения сотрудничества между Линдой и Фадеевым права на песни стали предметом многолетнего спора.

Как утверждает адвокат, Фадеев считает, что его подписи могли использовать незаконно через компании, связанные с окружением певицы, а сам композитор якобы долгое время не получал выплаты за произведения.

Ранее Тверской суд Москвы отправил Михаила Кувшинова под домашний арест по делу о мошенничестве с композициями Фадеева. Саму Линду допросили как свидетеля.

Читайте также: Продюсеру Линды избрали меру пресечения в суде.