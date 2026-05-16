В деле о правах на хиты Фадеева заговорили о возможном статусе Линды

Певица Линда, настоящее имя которой Светлана Гейман, может получить статус подозреваемой по делу о мошенничестве с авторскими правами на песни композитора Максима Фадеева. Об этом ТАСС рассказал адвокат Тимур Чанышев.
По словам юриста, сейчас основным обвиняемым по делу остается директор певицы Михаил Кувшинов. Также в материалах фигурирует Дарья Шамова из компании «Профит».
Чанышев пояснил, что статус Линды может измениться, если следствие получит доказательства ее возможной причастности к схеме с авторскими правами. Речь может идти о показаниях других фигурантов или данных о том, что певица якобы знала о происходящем и получала выгоду.
Адвокат также заявил, что важную роль в расследовании может сыграть экспертиза подписей Максима Фадеева на старых договорах. Если специалисты подтвердят подделку документов, следствие может принять решение о переводе певицы из свидетелей в подозреваемые.
По словам Чанышева, после этого следователь сможет предъявить обвинение и определить меру пресечения — от подписки о невыезде до ареста.
Юрист назвал уголовное дело типичным конфликтом вокруг музыкального каталога, который берет начало еще в российском шоу-бизнесе 1990-х годов. Он отметил, что после прекращения сотрудничества между Линдой и Фадеевым права на песни стали предметом многолетнего спора.
Как утверждает адвокат, Фадеев считает, что его подписи могли использовать незаконно через компании, связанные с окружением певицы, а сам композитор якобы долгое время не получал выплаты за произведения.
Ранее Тверской суд Москвы отправил Михаила Кувшинова под домашний арест по делу о мошенничестве с композициями Фадеева. Саму Линду допросили как свидетеля.
Читайте также: Продюсеру Линды избрали меру пресечения в суде.