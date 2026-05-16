У омича возникли проблемы с законом из-за найденного в мусоре кастета

Омские правоохранители сообщили в субботу, 16 мая 2026 года, о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, сбыт или ношение холодного оружия». В совершении преступления подозревается 35-летний омич, работающий на мусоросортировочном комплексе.
«Установлено, что в феврале 2026 года, во время работы, мужчина обнаружил металлическую коробку, внутри которой находился кастет. Найденный предмет омич забрал домой, а спустя некоторое время подарил своему приятелю», — рассказали в ведомстве.
Сообщается, что приятель рассказал о необычном подарке знакомым, а потом информация об этом дошла до сотрудников полиции. Правоохранители изъяли кастет и провели экспертизу, которая подтвердила, что изъятый предмет является холодным оружием.
Расследование уголовного дела продолжается.
Как уточняют силовики, за незаконный сбыт холодного оружия предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.