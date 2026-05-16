Два автомобиля столкнулись на внешней стороне 38-го километра МКАД

На внешней стороне 38-го километра МКАД произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об этом в субботу, 16 мая, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
На месте аварии работают оперативные службы. Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются.
Из-за ДТП движение на участке затруднено. Водителям рекомендовали выбирать пути объезда, передает Telegram-канал дептранса.
13 мая ДТП с участием трех грузовиков произошло на внешней стороне 65-го километра МКАД. Движение в районе аварии было затруднено, водителей тоже призывали выбирать пути объезда.
До этого на 83-м километре МКАД столкнулись легковушка и грузовик. Травмы получили двое пенсионеров.