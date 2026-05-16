Двое подростков попались на краже из пункта выдачи маркетплейса в Красноярске

После поступления заказа ребята приехали в пункт выдачи. Один из них показал сотруднице кьюар-код. Чтобы его не узнали, он надел медицинскую маску. Женщина вынесла вещи, а подросток сделал вид, что рассматривает их. Как только сотрудница ушла на склад, он схватил одежду и скрылся с приятелем, который ждал его на улице. Похищенное они продали знакомому за четыре с половиной тысячи рублей.