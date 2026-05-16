В Магнитогорске школьницу поставят на учет за езду на мотоцикле без прав

Школьницу за рулем мотоцикла задержали в Магнитогорске, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: dostup1.ru

Двух байкеров сотрудники мотовзвода остановили в районе улицы Сосновая. За рулем находились 19-летний парень и 16-летняя девушка, не имеющие прав.

В отношении родителя школьницы составлен административный материал, а саму несовершеннолетнюю планируют поставить на профилактический учет.

Парня привлекли к ответственности за управление байком без водительских прав, передачу руля лицу без прав, игнорирование использования мотошлема, а также за отсутствие при себе необходимых документов на транспортное средство.

Оба мотоцикла помещены на штрафстоянку.