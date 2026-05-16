Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске после падения штукатурки в коляску с младенцем возбуждено уголовное дело

В Челябинске после падения штукатурки в коляску с младенцем возбуждено уголовное дело, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: dostup1.ru

Напомним, все произошло 15 мая на улице Тернопольская.

Во время прогулки мать пятимесячного малыша заметила падающий кусок штукатурки с фасада дома и сместила коляску, однако фрагмент попал в область грудной клетки ребенка, задев также руку и плечо. Младенцу потребовалась медицинская помощь.

«По данному факту в следственном отделе по Центральному району города Челябинск СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих безопасности жизни или здоровья граждан)», — прокомментировали в СК.

В настоящее время назначена судмедэкспертиза, запрошена документация по содержанию и ремонту фасада дома и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

СК