В Челябинске после падения штукатурки в коляску с младенцем возбуждено уголовное дело

Напомним, все произошло 15 мая на улице Тернопольская.
Во время прогулки мать пятимесячного малыша заметила падающий кусок штукатурки с фасада дома и сместила коляску, однако фрагмент попал в область грудной клетки ребенка, задев также руку и плечо. Младенцу потребовалась медицинская помощь.
«По данному факту в следственном отделе по Центральному району города Челябинск СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих безопасности жизни или здоровья граждан)», — прокомментировали в СК.
В настоящее время назначена судмедэкспертиза, запрошена документация по содержанию и ремонту фасада дома и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.