Ограничения на полеты ввели во Внуково, Домодедово и Жуковском

В аэропортах Внуково, Домодедово и аэропорту Жуковский ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в субботу, 16 мая, сообщили в Росавиации.

В Telegram-канале ведомства пояснили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

8 мая Росавиация отменила ранее выпущенное извещение (НОТАМ) касательно невозможности полетов на юг России. На данный момент авиакомпании в координации с властями подают обновленные планы полетов на текущие сутки.

Из-за удара украинского беспилотника по административному зданию аэронавигации 8 мая была приостановлена работа 13 аэропортов на юге страны. Дрон попал в здание филиала «Аэронавигация Юга России». К 10:00 около 14 тысяч пассажиров ожидали вылетов из-за приостановки работы большинства аэропортов в южных субъектах.