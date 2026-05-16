Собянин: Системой ПВО Минобороны уничтожен еще один БПЛА, летевший к столице

Силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник, который летел в сторону Москвы. Об этом в субботу, 16 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал глава города в МАКС.

До этого силы противовоздушной обороны сбили 17 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые направлялись к Москве.

15 мая четыре человека, включая ребенка, получили ранения в результате атаки ВСУ на многоквартирный дом в Белгороде, их госпитализировали. Кроме того, в результате детонации загорелись несколько балконов, специалисты уже ликвидировали пожар.

В тот же день в Рязани ввели режим чрезвычайной ситуации после массовой атаки украинских беспилотников.

Днем ранее один мужчина погиб при ударе ВСУ по частному дому в селе Головчино в Грайворонском округе Белгородской области.

