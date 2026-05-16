В Башкирии пьяный мужчина дважды ограбил продуктовый магазин

Ограбление произошло в одном из продуктовых магазинов по проспекту Комсомольский г. Нефтекамска. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что под угрозой предмета, похожего на пистолет, злоумышленник похитил со стеллажа бутылку бренди.
Со слов продавца, в семь часов вечера в магазин зашёл пьяный мужчина, взял с полки бутылку крепкого алкоголя и скрылся. Женщина вызвала полицию.
Буквально сразу в полицию поступило ещё одно заявление о грабеже. Мужчина рассказал, что неизвестный парень похитил с прилавка 58 плиток шоколада, при этом угрожая сотруднице торговой точки предметом, похожим на пистолет.
По горячим следам сотрудники патрульно-постовой службы задержали 38-летнего ранее судимого за кражу местного жителя. Он дал признательные показания. Пневматический пистолет приобщён к делу.
Задержанный пояснил полицейским, что сразу после ограбления первой торговой точки направился к другой, находящейся на этой же улице. Пройдя в торговый павильон, он подошёл к прилавку, взял коробку с плиточным шоколадом и быстро вышел. Следом за ним вышел продавец с требованием остановиться, на что злоумышленник достал пистолет и пригрозил им женщине.
В одном из дворов на скамейке во время употребления того самого похищенного алкоголя его задержали полицейские. Часть шоколада, изъятого у нападавшего, возвращено законному владельцу.
Возбуждено два уголовных дела за грабеж, фигурант задержан.