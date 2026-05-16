Собянин: Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник на подлете к Москве

Силы ПВО Минобороны уничтожили еще один беспилотник. Об этом в субботу, 16 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Как написал глава города в МАКС, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
15 мая четыре человека, включая ребенка, получили ранения в результате атаки ВСУ на многоквартирный дом в Белгороде, их госпитализировали. Кроме того, в результате детонации загорелись несколько балконов, специалисты уже ликвидировали пожар.
В тот же день в Рязани ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после массовой атаки украинских беспилотников. Министерству финансов Рязанской области поручили рассмотреть вопрос о выделении средств из резервного фонда правительства региона на ликвидацию последствий ЧС.