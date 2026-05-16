Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до шести

На подлете к Москве уничтожен еще один беспилотник, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Общее число сбитых с начала суток БПЛА достигло шести.
Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, уточнил мэр. Информации о пострадавших и разрушениях нет.
По данным Минобороны России, за ночь над территорией страны сбиты 138 беспилотников. В Москве приостановили работу аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.