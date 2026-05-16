Ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в Домодедове и Жуковском

Ранее сообщалось, что в аэропортах Внуково, Домодедово и аэропорту Жуковский вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Позже в Росавиации заявили, что аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с профильными органами на фоне корректировки временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.