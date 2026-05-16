Рогатого «Трампа» принесут в жертву на Курбан-Байрам 27 мая

В Бангладеш разгорелся нешуточный ажиотаж вокруг обычного, на первый взгляд, буйвола. Местные жители обнаружили у животного поразительное внешнее сходство с 45-м и 47-м президентом США Дональдом Трампом. Но жизнь его от этого лучше не станет.

Источник: Life.ru

Из-за характерной причёски (светлая чёлка) и массивного телосложения быка прозвали «Дональдом Трампом». Перед главным мусульманским праздником Курбан-Байрамом рогатый быстро стал звездой соцсетей.

Однако судьба «знаменитости» предрешена. 27 мая священное животное будет принесено в жертву. Владелец буйвола уже получил на него множество заявок от желающих совершить обряд именно с этим рогатым «Трампом».

Официальной реакции от посольства США не последовало. Местные шутят, что это, вероятно, самый быстрый способ «избавиться от политика» без импичмента. Впрочем, для Бангладеш это просто забавное совпадение. А для буйвола — почётная миссия.

Ранее Life.ru поделился поздравлениями в стихах и прозе, которыми можно порадовать близких, родных и знакомых в один из главных мусульманских праздников — Ураза-байрам. Приветствуя друг друга в праздничный день, мусульмане говорят: «Ид мубарак», что значит «благословенного праздника». Но можно поздравить, добавив от себя тёплые пожелания в стихах и прозе. Главное, чтобы они шли от души. Мусульманин может принять праздничное приветствие и от того, кто не исповедует ислам.

