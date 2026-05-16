Названы версии загадочной гибели итальянских дайверов на Мальдивах

Стали известны возможные причины гибели итальянских дайверов на Мальдивах. Об этом пишет издание Daily Mail.
Карло Соммакал, жена и дочь которого признаны погибшими вместе в составе группы дайверов, потрясен случившимся. В беседе с изданием он предположил, что с группой могло «что-то случиться», учитывая, что дайверы оказались на столь значительной глубине.
Соммакал также назвал свою жену Монтефальконе «одной из лучших дайверов на земле».
По данным издания, спасательные службы нашли только одно тело. В пятницу, 15 мая, поисковики снова погружались на глубину, чтобы найти остальных, но у них ничего не вышло. Операцию планируют возобновить в субботу, 16 мая.
Расследование продолжается. В материалах дела говорится о том, что в день трагедии действовало предупреждение о плохой погоде и ограничение на погружение до 30 метров. Пещера же, находящаяся примерно в 60 метрах от поверхности, отличается крайне сложным доступом.
В материале Daily Mail приводятся различные версии трагедии с итальянскими дайверами. Так, авторы со ссылкой на издание La Repubblica пишут, что тот факт, что ни один из пяти дайверов не всплыл, указывает на вероятность того, что они могли заблудиться в подводной пещере. Вероятно, плохая видимость из-за непогоды и недостаток света привели к дезориентации, панике и, возможно, к нехватке кислорода.
В материале также приводятся данные полицейских, которые предполагают, что один из дайверов мог застрять. Остальные попытались его вытащить, но запаниковали.
Эксперты по дайвингу также придерживаются версии о кислородной интоксикации.
Напомним, трагедия произошла 15 мая. Пять туристов из Италии погибли во время погружения в подводные пещеры на атолле Вааву на Мальдивах. Среди погибших — профессор экологии и известный морской биолог Моника Монтефальконе, ее дочь-студентка Джорджия Соммакал, научный сотрудник Мюриэль Одденино и выпускник факультета морской биологии Федерико Гуалтьери. Пятой жертвой стал инструктор по дайвингу и операционный менеджер Джанлука Бенедетти.
