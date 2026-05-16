Названы версии загадочной гибели итальянских дайверов на Мальдивах

Стали известны возможные причины гибели итальянских дайверов на Мальдивах.

Стали известны возможные причины гибели итальянских дайверов на Мальдивах. Об этом пишет издание Daily Mail.

Карло Соммакал, жена и дочь которого признаны погибшими вместе в составе группы дайверов, потрясен случившимся. В беседе с изданием он предположил, что с группой могло «что-то случиться», учитывая, что дайверы оказались на столь значительной глубине.

Соммакал также назвал свою жену Монтефальконе «одной из лучших дайверов на земле».

По данным издания, спасательные службы нашли только одно тело. В пятницу, 15 мая, поисковики снова погружались на глубину, чтобы найти остальных, но у них ничего не вышло. Операцию планируют возобновить в субботу, 16 мая.

Расследование продолжается. В материалах дела говорится о том, что в день трагедии действовало предупреждение о плохой погоде и ограничение на погружение до 30 метров. Пещера же, находящаяся примерно в 60 метрах от поверхности, отличается крайне сложным доступом.

В материале Daily Mail приводятся различные версии трагедии с итальянскими дайверами. Так, авторы со ссылкой на издание La Repubblica пишут, что тот факт, что ни один из пяти дайверов не всплыл, указывает на вероятность того, что они могли заблудиться в подводной пещере. Вероятно, плохая видимость из-за непогоды и недостаток света привели к дезориентации, панике и, возможно, к нехватке кислорода.

В материале также приводятся данные полицейских, которые предполагают, что один из дайверов мог застрять. Остальные попытались его вытащить, но запаниковали.

Эксперты по дайвингу также придерживаются версии о кислородной интоксикации.

Напомним, трагедия произошла 15 мая. Пять туристов из Италии погибли во время погружения в подводные пещеры на атолле Вааву на Мальдивах. Среди погибших — профессор экологии и известный морской биолог Моника Монтефальконе, ее дочь-студентка Джорджия Соммакал, научный сотрудник Мюриэль Одденино и выпускник факультета морской биологии Федерико Гуалтьери. Пятой жертвой стал инструктор по дайвингу и операционный менеджер Джанлука Бенедетти.

